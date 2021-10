Projeto leva conhecimento sobre a ciência da alimentação a alunos da rede pública de Botucatu

“Fermentando Ideias” produziu materiais virtuais para os professores poderem utilizar com os alunos de forma remota

Um projeto de extensão da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Unesp, câmpus de Botucatu, faz uso de temas relacionados à alimentos fermentados para, em parceria com escolas do ensino fundamental da rede pública, desenvolver materiais didáticos que, de forma leve e lúdica, despertem maior interesse e motivação dos alunos pelo conhecimento científico, especialmente o relacionado à alimentação. O projeto recebeu o nome de “Fermentando Ideias”.

A obrigatoriedade das aulas à distância em razão da pandemia de Covid-19 mostrou a importância da revisão sobre as práticas pedagógicas e a necessidade de implantação de novas ferramentas para aprimorar a didática dos docentes, com integração de tecnologias e abordagens multidisciplinares. A equipe da professora Pricila Veiga dos Santos, do Departamento de Produção Vegetal da FCA, juntamente com educadores e coordenadores pedagógicos das escolas parceiras, Escola Estadual Pedro Torres e Educandário Núcleo Assistencial Joanna de Ângelis, pensaram estratégias para combater a apatia e a desmotivação dos alunos.

Após muito planejamento e muitos desencontros, o projeto iniciou atividades práticas presenciais podendo testar algumas das estratégias que foram sendo desenhadas e alinhavadas durante o primeiro semestre de 2021. Com a ajuda da direção, coordenação e professoras de sala das escolas parceiras e dedicação de alunos da Unesp de diferentes cursos (Engenharia Agronômica, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Zootecnia, Medicina Veterinária e Nutrição), foi escolhido o tema “Imunidade” foi escolhido como o primeiro a ser abordado. E tudo começou nesta semana com os alunos do 7º ano da escola Pedro Torres experimentando a bebida Kefir.

Mas qual a correlação entre uma bebida e imunidade? “O Kefir é um dos alimentos considerados probióticos, caracterizados por conterem microrganismos benéficos que, quando conseguem chegar vivos ao nosso trato intestinal, resultam em vários benefícios à saúde de quem o ingeriu, como aumentar a imunidade”, explica a professora Pricila. “Assim, utilizando alimentos fermentados como pano de fundo para atrair a atenção dos alunos, são correlacionados temas curriculares que os professores devem abordar com suas turmas. Para garantir maior integração e participação dos alunos do ensino fundamental, também são trabalhadas técnicas de metodologias ativas e, ao final das interações propostas, os alunos envolvidos serão vetores dos temas abordados no Projeto, passando o conteúdo aos demais alunos da escola na forma de uma exposição científica que ocorrerá na própria escola parceira”. O material desenvolvido em conjunto com as escolas parceiras, além de beneficiar os alunos, irá ainda gerar um livro digital gratuito, buscando atingir mais professores e escolas.

Também buscando uma linguagem mais próxima aos alunos, o “Fermentando Ideias” produziu materiais virtuais para os professores poderem utilizar com os alunos de forma remota ou como reforço de atividades realizadas em sala. Materias foram utilizados no Tiktok para introduzir os assuntos na linguagem do aluno. Também para demonstrações práticas de aplicação dos conceitos através de receitas culinárias. O conteúdo disponibilizado no Instagram e Facebook traz conceitos um pouco mais aprofundados dos tópicos abordados no Ticktok, visando tanto os alunos quanto professores e pais.

