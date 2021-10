Botucatu vence no tie break e se classifica na Liga Regional de Vôlei

Próximos jogos acontecerão no próximo final de semana

Da Redação

A equipe masculina sub-23 de Botucatu garantiu a classificação antecipada na Liga Regional de Sorocaba de Voleibol neste domingo, 3 de outubro. A passagem à próxima fase do torneio veio após vencer Pindamonhangaba, fora de casa, por 3 sets a 2 (parciais de 25×20, 18×25, 25×22, 21×25 e 23×21).

Os próximos jogos acontecerão no próximo final de semana, no sábado dia 9 a equipe da APCV P.M. Botucatu viaja para a cidade de Itu e, no domingo dia 10, joga em casa contra Taquarituba.