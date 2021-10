Apresentações de jazz no Rio Bonito e Mercadão têm datas definidas até o final do ano

Apresentações são gratuitas e a cargo do músico Samuel Ramos

Da Redação

O projeto que leva apresentações de Jazz ao Rio Bonito e Jazz no Mercadão, da Secretaria de Cultura em parceria com a Secretaria Adjunta do Turismo, teve seu respectivo calendário de apresentações definido até dezembro.

Uma vez ao mês, o músico Samuel Ramos fará apresentações de jazz durante o pôr do sol, na orla do Rio Bonito e um domingo por mês no Mercado Municipal “Progresso García”.

Confira as datas e horários:

Jazz no Rio Bonito: Dias 09 de outubro, 13 de novembro e 11 de dezembro, das 17 às 18 horas. Em caso de chuva, o evento será adiado;

Jazz no Mercadão: Dias 24 de outubro, 28 de novembro e 19 de dezembro, das 11 às 12 horas.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Cultura

Avenida Dom Lúcio, 755, Centro

Telefone: (14) 3882-0133

Secretaria Adjunta de Turismo

Rua Benjamin Constant nº 470, Vila Jaú (Estação Ferroviária)

Telefone: (14) 3811-1490