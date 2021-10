Equipe de futebol feminino de Botucatu estreia neste domingo pela Copa Paulista

Estreia é às 9h45 do domingo, 10, no Complexo Esportivo Heróis do Araguaia

Da Redação

O futebol feminino botucatuense está de volta às competições estaduais e começa neste domingo, 10, a disputa da Copa Paulista do Interior.

A competição será realizada com a formação de 2 grupos (Grupo A com 4 equipes e Grupo B com 3 equipes) e terá a participação do Botucatu Esporte Clube, Santa Rita do Passa Quatro, PJVV de Ribeirão Preto, Associação Rio Clarense, Femi Feras de Ribeirão Bonito, Lemense e Projeto Formando Cidadãs, de Limeira. Os melhores de cada grupo passam para a segunda fase.

Botucatu estreia às 9h45 do domingo, 10, no Complexo Esportivo Heróis do Araguaia, contra a equipe do Rio Clarense.

Serviço:

Copa Paulista do Interior – Botucatu Esporte Clube X Rio Clarense

Dia 10 de outubro, às 9h45 – Complexo Esportivo Heróis do Araguaia

Mais informações: (14) 3811-1525 (Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida)