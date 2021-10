Pix é o segundo meio de pagamento mais usado no País, com 300 milhões de chaves cadastradas

Três meses após sua liberação já acumulava 200 milhões de transações mensais

Da Agência USP

Prestes a completar um ano, o Pix foi lançado oficialmente em novembro de 2020. Criado como uma nova forma de realizar pagamentos e operações bancárias, três meses após sua liberação já acumulava 200 milhões de transações mensais, segundo o Banco Central. Atualmente, já tem mais de 300 milhões de chaves cadastradas, afirma Marcelo Botelho da Costa Moraes, professor de Contabilidade da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP) da USP.

Segundo ele, esse primeiro ano de atuação do Pix foi positivo e de grande adesão. “O perfil do usuário é de pessoas físicas, mais jovens, com menos de 50 anos, e o sistema supera por mês um volume de 600 milhões de transações. Houve uma aceitação muito forte, que superou as outras formas de transferência eletrônica. Um dos principais fatores para o uso do método de pagamento é a sua facilidade de uso. Atualmente está ocorrendo também um crescimento no uso da modalidade de pagamento por parte dos pequenos empresários e trabalhadores autônomos.” Apesar das facilidades que o Pix oferece, ainda há quem relute em utilizar os serviços virtuais.

Mas, se por um lado isto é benéfico para a economia, desburocratizando o processo de transações financeiras, há quem busque ilicitamente burlar as operações com fraudes e golpes e até sequestros relâmpagos, utilizando o Pix. O professor Moraes explica que “não dá para colocar a culpa desses golpes no novo sistema de pagamento, isso é um problema de segurança pública e é necessária uma melhoria nos sistemas de controle por parte do Banco Central e das instituições financeiras, para coibir esse tipo de uso.”

Três características facilitam a vida do usuário do Pix

Para o professor do Departamento de Economia também da FEA-RP, Fernando Antônio de Barros Júnior, o Pix tem três características que o levam a se tornar o segundo meio de pagamento mais utilizado no País: “Uma é a facilidade, outra é a agilidade pela qual essas transferências podem ser concretizadas e por último o custo da transação, que para o usuário é zero”.

Barros Júnior alerta que criar restrições para a utilização do Pix “seria um retrocesso muito grande frente a todo o benefício que esse meio de pagamento trouxe, uma vez que ele deu acesso a milhares de brasileiros para utilizar um meio de pagamento eletrônico, coisa que outros já existentes, como o cartão de crédito, por exemplo, nunca permitiram”.