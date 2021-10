Prefeitura de Bauru está com inscrições abertas para concursos para quatro cargos efetivos

Inscrições vão até dia 13 de outubro de 2021

Da Redação

A Prefeitura Municipal de Bauru, por meio da Secretaria de Administração, está com as inscrições abertas para concursos públicos para quatro cargos efetivos, sendo eles: Analista de Desenvolvimento de Sistemas, Programador de Sistemas de Informação, Psicólogo e Técnico de Farmácia. As inscrições vão até dia 13 de outubro de 2021.

Os interessados podem realizar suas inscrições por meio da área de concursos do site da Prefeitura www2.bauru.sp.gov.br/concursos.

O cargo de Analista de Desenvolvimento de Sistemas, edital 10/2021, tem taxa de inscrição de R$ 70,00 e prova prevista para 28 de novembro de 2021. A remuneração é de R$3.833,62.

O cargo de Programador de Sistemas de Informação, edital 09/2021, tem taxa de inscrição de R$60,00 e prova prevista para 21 de novembro de 2021. A remuneração é de R$2.845,07.

O cargo de Psicólogo, edital 07/2021, tem taxa de inscrição de R$60,00 e prova prevista para 12 de dezembro de 2021. A remuneração é de R$2.845,07.

O cargo de Técnico de Farmácia, edital 08/2021, tem taxa de inscrição de R$35,00 e prova prevista para 12 de dezembro de 2021. A remuneração é de R$1.715,34.

Para mais informações acesse os editais completos disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Bauru, www2.bauru.sp.gov.br/concursos.