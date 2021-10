SP lidera ranking de vacinados com a 2ª dose no país

Estado tem 99% da população acima de 18 anos vacinada

Da Redação

São Paulo assumiu nesta segunda-feira (4) a liderança do ranking de vacinados com a segunda dose da vacina contra Covid-19. Os dados são do Consórcio de Veículos de Imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Segundo os dados do Vacinômetro das 22h de hoje, SP tem 64.869.476 doses aplicadas, sendo 26.994.499 com a primeira dose, 26.109.524 com a segunda dose e 1.158.721 com dose única.

Em pontos percentuais, o estado tem 99% da população acima de 18 anos vacinada com a primeira dose e 76,81% com o esquema vacinal completo. Entre a população geral, são 82,42% da população com a primeira dose e 58,91% com as duas doses ou a dose única.

“Liderar o ranking de vacinação do país é um reconhecimento do esforço dos profissionais de saúde dos 645 municípios do estado que tem se empenhado diariamente para completar o esquema vacinal. É fundamental enfatizar que apenas com as duas doses ou dose única do imunizante contra Covid-19 que a população está protegida. Quem está com a dose atrasada deve procurar um posto de vacinação para se imunizar”, destaca Regiane de Paula, Coordenadora do Plano Estadual de Imunização (PEI).

Os 645 municípios começaram a vacinar nesta segunda-feira os idosos acima de 60 anos e os profissionais de saúde com a dose de reforço. Recebem o imunizante nesta fase quem tomou as duas doses há mais de seis meses, ou seja, em fevereiro ou março deste ano. No total, 606.732 pessoas já receberam a dose adicional em São Paulo.