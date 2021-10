Alunos da Unesp de Botucatu lançam e-book sobre tubarões e raias

Alunos do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB) acabam de lançar a 1ª edição do e-book “Tubarões e raias: um mergulho no conhecimento”. Este conteúdo, além de oferecer informações curiosas para o leitor “mergulhar” no conhecimento sobre os aspectos biológicos de tubarões e raias, ainda apresenta temas como reprodução e conservação. Na parte final da obra, também são destacadas dez espécies destes animais que estão presentes na costa de São Paulo, no Brasil.

A idealizadora do projeto, Beatriz Rochitti Boza, aluna de mestrado do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional, contou com a ajuda de Ailton Amarante Ariza (aluno de mestrado do PPG Zoologia), Vanessa Paes da Cruz (Pós-Doutoranda), Matheus Marcos Rotundo (Docente), Fausto Foresti (Docente) e Claudio Oliveira (Docente), que também são autores do projeto.

Da classe Chondrichthyes, os tubarões e raias fazem parte de um grupo chamado Elasmobrânquios, que são peixes com esqueleto cartilaginoso, ou seja, não possuem ossos. Além disso, possuem cerca de cinco a sete fendas branquiais em cada lado da cabeça, utilizadas para filtrar o oxigênio da água. Os indivíduos deste grupo possuem diversas características evolutivas peculiares, além disso, desempenham um papel importante no ambiente marinho, auxiliando no equilíbrio trófico e sendo ótimos bioindicadores.

Segundo Beatriz, o objetivo principal deste e-book é a divulgação científica, mas as contribuições deste material ultrapassam as expectativas. “As contribuições principais deste material são voltadas para o conhecimento sobre este grupo de animais, que é muito importante para manutenção da biodiversidade e equilíbrio dos ambientes, e que é altamente explorado pela pesca para diversos fins”, contou.

O e-book já está disponível para leitura e pode ser acessado pelo link: https://pt.scribd.com/ document/528687075/eBook- Tubaroes-e-Raias