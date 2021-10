Botucatu: polícia prende quadrilha que praticava golpe do bilhete premiado

Acusados praticavam o golpe de bilhete em pessoas idosas

Da Redação

Cinco homens foram detidos nesta quarta-feira, 6 de outubro, em Botucatu por estelionato. Ação decorreu de ação após denúncias a Polícia Militar.

Segundo consta os acusados, cujas idades variam de 27 a 35 anos, estavam em dois carros com placas de Santa Catarina, no caso um Renault Logan e um Fiat Uno, se dirigindo a diversos pontos comerciais e residenciais da Cidade, principalmente na Vila dos Lavradores.

Com a informação e descrição dos mesmos, os policiais localizaram dois dos acusados no Logan, transitando pela Vila dos Lavradores. Solicitada a documentação, um deles apresentou a Carteira Nacional de Habilitação falsa. O mesmo era procurado pela Justiça pelo crime de estelionato, cometido em Florianópolis. O veículo também foi obtido por meio de golpe.

Ambos foram encaminhados a delegacia e o condutor, com a CNH falsa, permanece preso. Uma das vítimas, ao comparecer à delegacia reconheceu o acusado. Disse que os homens ofereceram trocar os bilhetes de loteria “premiado”, alegando possuírem restrições no nome e, portanto, não poder retirar o valor.

Com a informação dos demais participantes do golpe, a Polícia Militar Rodoviária deteve três homens no Fiat Uno, em Pratânia.

A quadrilha usava de artifícios onde se criava vínculo afetivo com as vítimas para, por fim, aplicar o golpe.