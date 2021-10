Construtora oferece 40 vagas de empregos para Botucatu

As vagas são para pessoas com qualificação e experiência em diversas áreas

Da Redação

Empresa do setor da construção civil oferece 40 oportunidades de trabalho em Botucatu, para atuação nos canteiros de obras da cidade. Além dos empreendimentos em construção, este ano, a construtora lançará mais um residencial.

As vagas são para pessoas com qualificação e experiência em diversas áreas, como montador de forma de parede de concreto, encanador, eletricista, azulejista, pintor, pedreiro em geral, ajudante de pedreiro. Há vagas também para estagiários de engenharia civil.

A equipe de analistas da área de Desenvolvimento Humano da MRV é responsável por receber os currículos e realizar a seleção e recrutamento. Mais informações e envio de currículos no e-mail natali.silva@mrv.com.br.

Oportunidade para corretores autônomos

A empresa também conta com 20 vagas para credenciamento de corretores autônomos na cidade. Para se candidatar às vagas, é preciso enviar currículo para ariadne.souza@mrv.com.br.

A atividade conta com comissionamento e premiações acima da média do mercado. Os corretores selecionados passarão por um curso de capacitação por profissionais experientes antes de iniciarem as atividades.