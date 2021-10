Prestes a retomar o mandato, Fernando Cury se reúne com lideranças da região

Mais de 90 lideranças políticas da região estiveram presentes em Botucatu para reunião de apoio

Da Redação

Na tarde desta terça-feira, 5 de outubro, mais de 250 pessoas se reuniram em Botucatu, para desejar um bom retorno a Fernando Cury à Assembleia Legislativa de São Paulo, após afastamento de seis meses.

As lideranças aproveitaram para apresentar demandas de seus municípios, para que o deputado faça a interlocução junto ao Governo do Estado, em busca de recursos que atendam às necessidades que ficaram represadas durante o afastamento do parlamentar.

O evento recebeu mais de 50 prefeitos e vice-prefeitos, 98 vereadores e 33 secretários municipais, além de ex-prefeitos, presidentes de partido, assessores e representantes.

“Nesses últimos meses, poucas vezes eu pude usar essa palavra: alegria. E hoje eu posso dizer que estou realmente muito alegre com esta tarde”, afirmou Cury. “Este é um momento ímpar, um momento que marca o início da nossa nova caminhada. A partir de amanhã, vamos gastar muita sola de sapato, andando por todo o estado de São Paulo, trabalhando juntos, em prol de quem mais precisa”.

“Essas pessoas me mostraram que, independentemente das dificuldades pelas quais passamos, sempre estaremos juntos. Eu me orgulho da minha história, eu me orgulho da história da minha família. Não vai ser um segundo que vai apagar toda a história que nós construímos juntos. Vamos voltar firmes, fortes, fortalecidos para o nosso mandato. Afinal, ainda temos muito a construir”, finalizou o deputado.