Rodadas de Negócios do Sebrae têm inscrições abertas até dia 10

As rodadas de negócios serão realizadas de forma virtual na plataforma Microsoft Teams

Da Redação

Donos de micro e pequenas empresas terão a oportunidade de fechar negócios com compradores nacionais e internacionais durante a Feira do Empreendedor, que será realizada entre os dias 23 e 27 de outubro, de forma online e gratuita. A expectativa é que mais de 300 micro e pequenas empresas se reúnam nas Rodadas de Negócios Virtuais que ocorrerão todos os dias da Feira. Os interessados podem fazer a inscrição até domingo, dia 10, no site. As vagas são limitadas.

As rodadas de negócios serão realizadas de forma virtual na plataforma Microsoft Teams. Os agendamentos das sessões serão realizados previamente para os inscritos, onde todos receberão suas agendas com antecedência e instruções durante um workshop com dia e hora marcada.

No primeiro dia está prevista uma rodada voltada para as micro e pequenas empresas paulistas do setor do Agronegócio com compradores interessados nos produtos do estado de São Paulo. Nos dias seguintes, 24 e 25 de outubro serão realizadas rodadas multissetoriais, de acordo com o mapeamento das demandas e dos segmentos. No caso das rodadas internacionais, o foco será no setor de alimentos e bebidas, moda, couro e calçados, além do agronegócio.

Em 2019, a última edição presencial do evento em São Paulo atingiu mais de R﹩ 85,9 milhões em negócios fechados durante o evento, e com a perspectiva de gerar R﹩ 900 milhões em negócios nos 12 meses seguintes. Já em 2018, somente na arena de negócios internacionais, o volume de negócios alcançou R﹩ 21,6 milhões.