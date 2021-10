Bom Prato terá cardápio especial para celebrar o Dia das Crianças

Crianças até 6 anos têm direito à gratuidade nas refeições

Da Redação

Antecipando a comemoração do Dia das Crianças (12), todos os 59 restaurantes populares da rede Bom Prato oferecem nesta sexta-feira, 8 de outubro, um cardápio especial bem colorido, nutritivo e com tudo que a criançada mais gosta. Vale lembrar que crianças até 06 anos têm direito à gratuidade nas refeições.

Entre as novidades incluídas no cardápio comemorativo de Dia das Crianças estão iscas de carne ao molho de mostarda, frango à moda pizzaiolo, cupim assado, espeto misto de pernil e linguiça toscana, por exemplo, além de pudim de chocolate, gelatina colorida, mousse de limão e brigadeiro para sobremesa. Os pratos incluem arroz e feijão como guarnição, garantindo maior valor nutricional às refeições oferecidas no Bom Prato, principal programa de segurança alimentar do Brasil.

Desde setembro, as unidades têm atendido com os salões abertos, oferecendo além de refeições de qualidade, o acolhimento aos frequentadores, garantindo um espaço adequado para higienização das mãos e a oportunidade de socialização entre os usuários.

Importante destacar que a medida segue todos os protocolos de higiene necessários para evitar a propagação do coronavírus, com uso de máscaras quando os usuários não estiverem fazendo as refeições, distanciamento tanto nas filas quanto nas mesas (cadeiras alternadas entre os usuários), disponibilização de sabão e álcool em gel nos lavatórios e controle do número de pessoas dentro do salão.