Botucatu receberá encontro nacional de pesquisadores e produtores de lúpulo

Inscrições estão abertas até o dia 25 de novembro

Da Redação

Nos dias 26 e 27 de novembro, vai acontecer o II Enbralúpulo – Encontro Brasileiro de Pesquisadores e Produtores de Lúpulo, organizado pelo Grupo de Pesquisa: Lúpulo, Aplicações e Manejo (Lupam) em parceria com o grupo Horgbio, ambos da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Unesp, câmpus de Botucatu, com o apoio da Associação Brasileira dos Produtores do Lúpulo (Aprolúpulo). As inscrições estão abertas até o dia 25 de novembro. A submissão de trabalhos vai até o dia 30 de outubro.

O evento tem como objetivo estimular e consolidar o contato de alunos de graduação, pós-graduação e pesquisadores com produtores e consumidores de lúpulo do Brasil, possibilitando a aproximação entre a comunidade acadêmica e o setor produtivo.

Seguindo as recomendações de distanciamento social e os protocolos sanitários com relação a Covid-19, o II Enbralúpulo será realizado integralmente de forma remota (on-line), pela plataforma da Even3. Todo o valor arrecadado será utilizado para os custos de emissão de certificados, publicação dos anais, uso da plataforma e fomentar as pesquisas com lúpulo.

A programação do evento está dividida em duas etapas. No dia 26 de novembro, acontece o Simpósio Técnico-Científico da Cultura do Lúpulo, que tem como foco a divulgação de pesquisas científicas relacionadas ao manejo e as aplicações do lúpulo no Brasil, destacando-se as áreas de Fitotecnia; Genética e Melhoramento; Bioquímica e Biotecnologia; Manejo, Irrigação e Solo, além de outras aplicações e revisões.

No dia 27 de novembro, é a vez dos Seminário Técnico de Lúpulo, onde será apresentado um breve histórico do lúpulo brasileiro pela Aprolúpulo e será composto por palestras e mesas redondas com discussões sobre os seguintes temas: Manejo e maquinário da colheita e pós-colheita; O mercado e avaliação da qualidade do lúpulo; Desafios da produção e comercialização do lúpulo no Brasil; Experiência do produtor em produzir e comercializar; Fatores importantes para ajudar na escolha das variedades de plantio; Cenário global do lúpulo e projeto da Fazenda Santa Catarina (AMBEV), além de relatos sobre a qualidade atual do lúpulo brasileiro.

Inscrições, programação completa, contatos e mais informações em: https://www.even3.com.br/2enbralupulo/