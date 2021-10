Caio demitirá mais 300 funcionários após rejeição de contraproposta

Proposta consistia na suspensão temporária dos contratos de trabalho, e da adoção de férias coletivas

Da Redação

Nos próximos dias 300 funcionários do Grupo Caio serão demitidos. Este é o cenário que se desenhou após rejeição em duas assembleias da proposta de lay-0ff oferecida pela empresa. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Botucatu e Região.

O acordo previa a adoção de Acordo de Lay-off, que consistia na suspensão temporária dos contratos de trabalho, e da adoção de férias coletivas. Tais alternativas são previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e possibilitaria respiro financeiro com a redução das despesas, concomitante com o período de baixas vendas e produção.

“É de conhecimento de todos que o mercado de ônibus é um dos mais prejudicados pela pandemia. Diante dessa situação, a empresa adotou diversas medidas para manter os nossos colaboradores empregados, como suspensão temporária de contratos, férias, banco de horas”, ressaltou Cláudio Beiço, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos.

Em meados de setembro foram dispensados 270 colaboradores. Na justificativa, a empresa atribui os desligamentos a conjuntura de mercado. Frisou que a maior parte dos demitidos eram por adesões voluntárias e também por aposentados que ainda atuavam nas linhas de produção.

O Grupo Caio mantém mais de 3 mil funcionários em suas fábricas de Botucatu e Barra Bonita. Segundo a empresa, sua capacidade de produção é de até 40 carrocerias ao dia na Planta de Botucatu, e 10 carrocerias ao dia na Planta de Barra Bonita.

Procurada, a empresa reafirmou, por meio de nota, que buscou alternativas para a manutenção dos empregos e que, com a recusa do lay-off, as demissões serão efetuadas nos próximos dias.