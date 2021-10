Governo do Estado autoriza contratação de 3 mil policiais civis

Próximo passo será a abertura de edital

Da Redação

O Governo de São Paulo autorizou, nesta quinta-feira (7), a contratação de quase três mil policiais civis e técnico-científicos para o Estado. Os profissionais serão selecionados por meio de concursos públicos. O objetivo é reforçar o efetivo.

A medida foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) e o próximo passo será a abertura de edital para que os interessados possam se inscrever para a realização da prova. As etapas seguintes incluem a seleção dos aprovados, as nomeações e início do curso na Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra (Acadepol), com duração média de seis meses.

Para a Polícia Civil serão 2.750 vagas, sendo 250 para o cargo de delegado, 900 para investigador e 1,6 mil para escrivão. As outras 189 vagas serão disponibilizadas para a Polícia Técnico-Científica, para o cargo de médico-legista.

A previsão é que os novos policiais estejam aptos para atuação no Estado a partir de 2023.



Novos policiais

Atualmente, já estão em formação 81 policiais civis, sendo 11 investigadores, 3 delegados, 2 papiloscopistas, 25 auxiliares de papiloscopistas, 25 agentes policiais e 15 agentes de telecomunicações, além de dois peritos criminais.