Irmãos de São Manuel produzem HQ sobre o cotidiano da vida no interior

Prefácio da edição de 252 páginas é assinado por Robert Crumb, o pai do quadrinho underground,

Os irmãos Aldo e Camilo Solano apresentam em seu livro histórias e “causos” da querida São Manuel. Em dezenove histórias são abordados diversos temas, momentos e situações inusitadas que aconteceram com os moradores. Mas, apesar dos curiosos e vívidos personagens que povoam as páginas, o verdadeiro protagonista do livro é a própria cidade, que, devido à atmosfera e particularidades completamente inusitadas, transborda de humor e a graça uma cidade pequenina com crônicas de uma vida simples que os autores presenciaram ou ouviram contar, com o intuito de resgatar e preservar memórias.

O prefácio da edição de 252 páginas é assinado por Robert Crumb, o pai do quadrinho underground, e ressalta: “esses rapazes [Aldo e Camilo] amam essa cidade onde nasceram e foram criados, mas isso não os impede de poder ter uma visão crítica sobre ela também. (.) esta obra trata de um dilema existencial, a eterna pergunta: como preservar aquilo que foi bom e positivo no passado, enquanto corremos em direção a essa nova era de tecnologia eletrônica?”.

Autores

Camilo Solano é autor de Cascão: Temporal, Graphic MSP do personagem da Mauricio de Sousa Produções, que foi lançada em março de 2020. Publicou Semilunar, obra finalista do Prêmio Jabuti 2018, na categoria História em Quadrinhos, que saiu pela Balão Editorial. Também é autor de Desengano, cujo prefácio foi feito por Robert Crumb. Lançou ainda as obras Solzinho, Captar, Re-Exista, Badida e O Fio do Vento, esta publicada em 2019, pela Editora Veneta.

Aldo Solano é quadrinista e já foi reconhecido como poeta. Como prova de modéstia, autodenomina-se um simples cidadão capaz de ver e ouvir. Lançou de forma independente as histórias em quadrinhos Badida, Praga de Sexta-feira Santa e Homem-Sagui.