Programa Rotas Rurais deve ser oficializado em Botucatu

Da Redação

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Câmara de Botucatu aprovou a continuidade Projeto de Lei 64/2021, de iniciativa do Prefeito, que pede autorização para o Poder Executivo celebrar convênio com o estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, com o objetivo de implantar o Programa Cidadania no Campo – Rotas Rurais.

Segundo informações da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o programa busca melhorar a mobilidade em espaços rurais com o apoio de tecnologias da informação e de geolocalização, viabilizando acesso às propriedades e o deslocamento de pessoas, produção, insumos, serviços de emergência, segurança, entregas e outros. Muitas vezes, a ausência de instrumentos que atuem nesse sentido compromete a qualidade de vida, as atividades socioeconômicas e o pleno exercício da cidadania pelas populações rurais.

O PL 64/2021 também recebeu parecer favorável da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que se reuniu logo em seguida. Estiveram presentes nas reuniões os vereadores Marcelo Sleiman (DEM), presidente da CCJ e membro da Comissão de Finanças, Sargento Laudo, presidente da Comissão de Finanças e relator da CCJ, Silvio (Republicanos), relator da Comissão de Finanças, e Lelo Pagani (PSDB), membro da CCJ.