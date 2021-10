Avaré: largo São João terá música ambiente ao público

Primeiras edições do “Som Ambiente no Largo São João” acontecem nos dias 9, 10 e 12 de outubro

Da Redação

O “Viva o Largo São João” vai voltar com cara nova. A partir de agora, o projeto da Secretaria Municipal de Cultura vai contar apenas com música ambiente.

A atração vai manter esse perfil enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus. O tradicional bailão será retomado somente após o fim da crise sanitária, ressalta a pasta.

As primeiras edições do “Som Ambiente no Largo São João” acontecem nos dias 9, 10 e 12 de outubro, das 19h30 às 22 horas.

A atração atende a todas as normas da Vigilância Sanitária para a prevenção da Covid-19.