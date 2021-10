Banco de Alimentos de Botucatu já arrecadou mais de 250 toneladas em 2021

Entidades entregam para as famílias os kits prontos, já embalados, com aproximadamente 5 kg de alimentos

Da Redação

Presente no município há seis anos, o Banco de Alimentos de Botucatu neste ano de 2021 já recolheu mais de 257 toneladas de alimentos que seriam descartados, por perderem seu valor comercial, mas que ainda apresentam condições nutricionais intactas.

Deste total, mais de 150 toneladas já foram higienizadas e entregues a 44 entidades cadastradas no Banco de Alimentos, beneficiando 490 famílias em situação de vulnerabilidade social do Município.

“Fazemos a colheita urbana em diversos estabelecimentos comercias como mercados, quitandas, feiras livres e sacolões. Contamos com a ajuda de 26 doadores. Os alimentos são coletados, triados, higienizados e redistribuídos para instituições da Cidade, que realizam a entrega desses kits diretamente para as famílias em vulnerabilidade. Com isso nosso objetivo principal é de acabar com o desperdício e, por conseguinte, com a fome”, informou Mariele Coral, nutricionista responsável pelo Banco de Alimentos.

Semanalmente, as entidades entregam para as famílias os kits prontos, já embalados, com aproximadamente 5 kg de alimentos, contendo frutas, legumes, verduras e temperos.

“Esse trabalho do Banco de Alimentos colabora com o oferecimento de alimentos mais saudáveis às crianças e adolescentes, com produtos naturais sem qualquer tipo de industrialização”, finalizou Rosemary Pinton, Secretária Municipal de Assistência Social.

Como colaborar?

Se você é empresário ou produtor no ramo da alimentação e tem o interesse de ajudar o Banco de Alimentos, entre em contato com a instituição e conheça as regras.

Serviço:

Banco de Alimentos

Av. Paula Vieira, nº 704 – Vila Jahu

Fone: (14)3813-9313 / (14) 99895- 8512