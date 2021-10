São quatro as mortes registradas no mês de outubro

Da Redação

Mais dois óbitos de moradores de Botucatu pela Covid-19 foram confirmados nesta quinta-feira, 7 de outubro, pela Secretaria Municipal da Sáude.

Vítimas são dois homens de 70 anos, que estavam internados no Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB).

São quatro as mortes registradas no mês de outubro. Com isso, o total chega a 318 desde o início da pandemia, em 2020.