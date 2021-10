Estado terá 171 novas escolas em tempo integral a partir de 2022

O número de escolas do PEI irá aumentar em quase 6 vezes em comparação a 2018

Da Redação

O Governador João Doria anunciou nesta sexta-feira (8) nova expansão do Programa de Ensino Integral (PEI), que vai ofertar mais de um milhão de vagas em todo o estado de São Paulo em 2.029 escolas estaduais, localizadas em 457 municípios, a partir de 2022. Destas, 952 novas unidades passam a integrar a iniciativa a partir do próximo ano letivo.

“A meta que era dezembro já está sendo atingida agora. São Paulo é o estado com o maior número de escolas de tempo integral em todo o Brasil. Alcançamos 2.029 escolas de tempo integral, quase seis vezes mais do que tínhamos dois anos e meio atrás”, afirmou Doria.

O segundo processo de adesão de 2021, conduzido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), validou 171 escolas que estão em 103 municípios, dos quais 31 vão integrar o PEI pela primeira vez. Este grupo se soma às 781 unidades anunciadas no mês de julho. Atualmente, são 448 mil estudantes atendidos em 1.077 escolas de 308 cidades, de todas as 91 Diretorias de Ensino.

“No último anúncio, falamos que em 2022 seriam 929 mil vagas em PEI. Considerando essas 171 novas escolas, são mais 97 mil vagas”, destacou o Secretário da Educação, Rossieli Soares.

Com o avanço, a partir do próximo ano letivo, serão 261 escolas do PEI de Anos Iniciais (1° ao 5°ano), 1.563 de Anos Finais (6° ao 9°ano) e 1.570 de ensino médio (que representam 18%, 42,6% e 43% da rede estadual, respectivamente).

Modelo que potencializa a formação integral

Criado em 2012, o PEI potencializa a melhoria da aprendizagem e o desenvolvimento integral dos estudantes, nas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, por meio de um modelo pedagógico articulado a um Modelo de Gestão.

São trabalhadas práticas pedagógicas, como Tutoria, Nivelamento, Protagonismo Juvenil com Clubes Juvenis e Líderes de Turma, além de componentes curriculares específicos, como Orientação de Estudos e Práticas Experimentais, que potencializam a formação integral do estudante a partir do seu Projeto de Vida.

Mais escolas

O número de escolas do PEI irá aumentar em quase 6 vezes em comparação a 2018, quando o programa estava presente em 364 unidades escolares. Eram ofertadas 115 mil vagas.

Dentro do Plano Nacional de Educação (PNE), a Meta 6 – Educação Integral – prevê em seu objetivo 2 que em 2024, no mínimo, 25% dos alunos da Educação Básica sejam atendidos em jornadas de mais de 7 horas. Com a expansão do PEI, São Paulo atinge este objetivo no âmbito de sua rede estadual já em 2022.