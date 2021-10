Exame nacional de residência médica ocorrerá em dezembro

Exame seleciona estudantes da área de saúde para residências médicas

Da Agência Educa Mais Brasil

Criado para selecionar estudantes da área de saúde para residências médicas, a edição de 2021 Exame Nacional de Residência (Enare) será realizada em 12 de dezembro. Já as inscrições ocorrerão de 20 de outubro a 8 de novembro.

As datas constam nos editais normativos publicados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), responsável pelo certame.

Serão mais de 3,2 mil vagas para residências nas áreas médicas multiprofissional, que inclui enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, odontólogos, nutricionistas e profissionais de educação física; e uniprofissional, como enfermagem e física médica, em 81 instituições distribuídas em todo o país. As inscrições poderão ser realizadas de 20 de outubro a 8 de novembro e as provas ocorrerão em 12 de dezembro deste ano.

As universidades federais participantes da primeira edição tiveram menos vagas ociosas, eliminaram os custos e a carga burocrática da realização dos exames individuais e ampliaram a qualificação da seleção. Para os candidatos, o exame unificado apresentou vantagens como custo menor, data única para a realização das provas, aplicação em todas as capitais.

“Percebemos que havia a necessidade de realizar um exame que resolvesse alguns problemas das instituições, como a ociosidade em algumas vagas. Em relação aos candidatos, a necessidade de viajar o país inteiro para participar de vários certames onerava seus gastos pessoais. Com o Enare, nós oferecemos uma solução para esses e outros problemas”, destacou o diretor de Gestão de Pessoas da Rede Ebserh/MEC, Rodrigo Barbosa.

A seleção deste ano trará ainda como novidade a realização das provas em todas as capitais e em mais 23 cidades: Feria de Santana (BA), Ilhéus (BA), Imperatriz (MA), Uberlândia (MG), Caratinga (MG), Juiz de Fora (MG), Montes Claros (MG), Dourados (MS), Sinop (MT), Campina Grande (PB), Cascavel (PR), Guarapuava (PR), Londrina (PR), Nova Iguaçu (RJ), Passo Fundo (RS), Pelotas (RS) Bauru (SP), São Carlos (SP), São José do Rio Preto (SP), Campinas (SP), Araguaína (TO), Petrolina (PE) e Joinville (SC).

* Com informações do MEC