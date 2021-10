Força Aérea auxilia no transporte de coração a ser transplantado em Botucatu

Receptor seria um homem de 34 anos, internado em um hospital do SUS

Da Redação

A Força Aérea Brasileira (FAB) auxiliou no transporte de um coração para ser transplantado a um paciente internado no Hospital das Clínicas de Botucatu, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Operação, que ocorreu na quarta-feira (6), fez com que o órgão fosse transladado de Guarapuava, Paraná, até o aeroporto local.

Detalhes sobre a operação não foram dadas pela assessoria do Hospital. No entanto, apurou-se que o paciente que recebeu o órgão é um homem de 34 anos, que veio do Pará. Ele já teria passado por cirurgia e seu estado de saúde é considerado estável. Foi o 33º transplante de coração realizado pela unidade.

As doações de órgãos, no Brasil, seguem uma lista de disponibilidade e compatibilidade. No entanto, para que uma pessoa seja considerada doadora, é necessário que a mesma, em vida, declare à sua família tal desejo. Ela ainda pode ser doadora vida de um dos rins, parte do fígado, parte da medula óssea ou parte do pulmão.