Bauru: aplicação da primeira dose da vacina da Covid-19 segue na semana que vem

É obrigatório o agendamento no site da Prefeitura de Bauru

Da Redação

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, liberou o agendamento para a aplicação da primeira dose da vacina da Covid-19 em pessoas com 18 anos ou mais e também em adolescentes entre 12 e 17 anos. A aplicação será na semana que vem, entre quarta-feira (13) e sexta-feira (15). Antes, é obrigatório o agendamento no site da Prefeitura de Bauru (www.bauru.sp.gov.br/agendamentovacinas), ou no banner destacado em vermelho no site.

As gestantes que ainda não tomaram a primeira dose devem fazer o agendamento e procurar uma unidade de saúde normalmente, dentro de sua faixa de idade – 18 anos ou mais, ou entre 12 e 17 anos – pois as vacinas oferecidas são indicadas para a imunização de gestantes e puérperas.

ADULTOS E IDOSOS

Para as pessoas com 18 anos ou mais, a aplicação da primeira dose entre quarta-feira e sexta-feira será na Etec, das 8h às 12h. A pessoa deve fazer o agendamento no site e comparecer na Etec, na data e horário marcados, e apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

ADOLESCENTES

Para os adolescentes entre 12 e 17 anos, a aplicação da primeira dose entre quarta e sexta-feira será nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Centro, Independência, Octávio Rasi e Bela Vista, das 8h às 12h40. A pessoa deve fazer o agendamento no site e comparecer na unidade, na data e horário marcados, e apresentar RG, CPF, comprovante de residência, o termo de autorização assinado por um dos pais e ir acompanhado por um responsável com 18 anos ou mais.

SEGUNDA DOSE

Nesta segunda-feira (11), das 8h às 12h, a Secretaria de Saúde vai aplicar a segunda dose das vacinas da Pfizer/BionTech e da AstraZeneca/Oxford, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF), CRMI, Casa da Mulher e Cerest. A Secretaria de Saúde lembra que as unidades vão funcionar apenas para a aplicação de vacinas na segunda-feira, portanto aqueles que estão com atraso na segunda dose devem aproveitar para fazer o agendamento e tomar a vacina. Ainda na segunda-feira, será aplicada a dose adicional a idosos e pessoas imunossuprimidas, no Promai, das 8h às 12h, também com agendamento disponível no site.