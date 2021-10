Botucatu terá Treinamento de Suporte Básico de Vida gratuito neste domingo (10)

Capacitação é voltada a profissionais da área e demais interessados

Neste domingo, 10 de outubro, o a Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) promoverá treinamento gratuito em Suporte Básico de Vida. O curso será desenvolvido por alunos dos 4º e 5º anos de Medicina e coordenado pela prof.ª Dr.ª Joelma Gonçalves Martin.

O evento, que terá início às 11 horas, abordará a aplicação de protocolos de suporte à vida, no segmento pediátrico (crianças e recém-nascidos) e adulto, em casos emergenciais, como a desobstrução de vias aéreas por engasgo e ressuscitação cardiopulmonar (massagem cardíaca).

Ao todo, estarão disponíveis sete estações de treinamento, apresentando diferentes situações, com intuito de instruir, na prática, pessoas leigas na área da saúde, sobre os cuidados e melhores formas de proceder frente às urgências.

As vagas para o treinamento serão limitadas, com o intuito de evitar aglomerações seguindo os protocolos de segurança em saúde para o combate ao Covid-19. Os interessados devem realizar a inscrição através do site da FMB-eventos http://www.inscricoes.fmb. unesp.br/principal.asp.

O curso ocorrerá na Avenida Marginal, 200, nas dependências de um shopping center.

Serviço

Treinamento de Suporte Básico de Vida

Data: 10 de outubro.

Horário: 11 horas.

Inscrições: http://www.inscricoes.fmb. unesp.br/principal.asp.

*Evento gratuito.