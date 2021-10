Gasolina ultrapassa os R$ 6 em Botucatu

Combustível já é um dos principais fatores de pressão da inflação

Da Redação

Poucas horas após a Petrobras autorizar reajuste nos valores da gasolina, o litro do combustível ultrapassou a casa dos R$ 6 em Botucatu.

Alguns postos comercializam o produto entre R$ 6 e R$ 6,15 neste sábado (9). Até ontem estes valores estavam na casa dos R$ 5,95.

O aumento de R$ 0,15 corresponde aos 7,8% autorizados pela estatal federal que detém o monopólio da produção no país.

Segundo a empresa, o aumento da demanda e a equiparação com o mercado internacional fazem com que os preços tenham constantes reajustes. No ano a gasolina já subiu 32% e tem sido um dos principais fatores da alta da inflação.

Além da gasolina, o etanol também registrou alta, sendo vendido já na casa dos R$ 4,80 em Botucatu.