Hospital Estadual de Bauru ativa nova Unidade de Cuidados Respiratórios

Novo setor contará com um total de 28 leitos

Da Redação

Com a queda dos indicadores da pandemia de Covid-19 na região de Bauru, o Hospital Estadual de Bauru ativa na segunda-feira (11) sua nova Unidade de Cuidados Respiratórios (UCR), onde serão atendidas diversas doenças respiratórias, incluindo a Covid-19. Com isso, será possível retomar atendimentos em demais áreas e especialidades, ampliando a oferta de serviços na região.

O novo setor contará com um total de 28 leitos, sendo 19 clínicos e 9 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Com isso, respeitando as devidas normas técnicas para garantir todas as medidas de segurança para tratamento dos seus pacientes, o HEB voltará à configuração original, atendendo diversas patologias em seus 330 leitos, que somam 280 clínicos e 50 de UTI.

Até então, o Estadual reservava todos os seus leitos de Terapia e 68 de enfermaria exclusivamente para Covid-19 em ala separada. Hoje (8), não há nenhum caso suspeito ou confirmado da doença no setor.

A região segue contando com o Hospital Campanha de Bauru para atender casos graves do novo coronavírus. A estrutura dispõe de estrutura e equipe qualificada para funcionamento dos 80 leitos, sendo 60 clínicos e 20 UTI.

As medidas são fruto de reuniões com gestores do HEB, Famesp, e dos demais municípios do Departamento Regional de Saúde (DRS) de Bauru, com base no monitoramento do cenário pandêmico e planejamento da rede, visando salvar vidas e assegurar atendimento igualitário.