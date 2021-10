Major da PM que atuou em Botucatu é preso suspeito de armazenar pornografia infantil

Policiais civis da Seccional de Polícia de Bauru, com apoio da perícia técnica científica, cumpriram mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Bauru com a finalidade de reprimir crimes de pornografia infantil.

A PM foi comunicada e o subcomandante do 4º BPMI esteve presente no local por tratar-se de residência de policial militar.

No local, além da apreensão de um notebook, oito HDs, três aparelhos celulares e documentos, também foi localizada e apreendida uma arma com registro irregular.

O policial apresentou um registro da pistola calibre 765 com as mesmas características, porém de numeração diferente. Em pesquisa aos sistemas, a polícia não encontrou o registro da arma apreendida.

Em nota, o 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior (4º BPM/I) informa que deu apoio à Delegacia da Defesa da Mulher (DDM) no cumprimento do mandado e que, “diante de materiais encontrados em aparelhos de informática e celulares e, também, por conta de uma arma de fogo sem documentação regulamentar, o policial militar foi autuado em flagrante”.

De acordo com registro do Diário Oficial do Estado de São Paulo, o policial foi levado ao posto de major no último dia 20 de maio. Segundo o g1 apurou, o oficial, que até pouco tempo servia no batalhão de Botucatu, trabalhava atualmente em Jaú. Consultada, a defesa do major ainda não se manifestou sobre o caso.