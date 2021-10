Mega-Sena deste sábado paga prêmio de R$ 3 milhões

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50

Da Agência Brasil

O Concurso 2.417 da Mega-Sena deve pagar neste sábado (9) R$ 3 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O concurso 2.416, realizado na noite de quarta-feira (6), pagou o prêmio de R$ 35.714.240,27 a um único apostador do Distrito Federal. Mais dois brasilienses acertaram 5, das seis dezenas, e receberam o prêmio de quase R$ 40 mil cada um.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.