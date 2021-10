UBS Maria Luiza será inaugurada nesta quarta (13)

Unidade atuará também com o atendimento a domicílio de aproximadamente 2.200 casas

Da Redação

Será inaugurada na próxima quarta-feira, 13, a Unidade de Saúde da Família do Residencial Maria Luiza. A cerimônia está marcada para as 9 horas, na Rua Cinira da Costa Barbosa, s/n, no Residencial Maria Luiza.

O novo prédio tem grande estrutura, com recepção, sala de espera ampla e arejada, sala de acolhimento, sala de vacina, sala de inalação, sala de agentes comunitários, sala de emergência, sala de expurgo, sala de curativo, sala de dispensação de medicamentos, sala de armazenamento de medicamentos, sala de medicação e pós consulta, sala de administração, sala de almoxarifado, sala de grupo/reuniões, sala de coleta de exames, sala de escovação, 7 consultórios médicos e de enfermagem , 2 consultórios de odontologia, 2 consultórios de ginecologia, além de banheiros feminino e masculino adaptados para deficientes físicos e fraldário.

Além do atendimento presencial, a Unidade atuará também com o atendimento a domicílio de aproximadamente 2.200 casas dos bairros Maria Luiza, Santa Maria, Jardim do Bosque 1 e 2, Residencial Paratodos e Jardim Santa Mônica.

“Este é um importante investimento na saúde de milhares de famílias dessa região, que têm se desenvolvido bastante nos últimos anos. Este novo equipamento está preparado para atender a todos com qualidade, conforto e terá em sua operação uma equipe muito qualificada”, afirmou o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.