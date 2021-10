Brasil registra 182 mortes por covid-19 em 24 horas

Segundo o boletim, 20.678.858 pessoas se recuperaram da doença

Da Agência Brasil

O Brasil registrou 8.639 casos de covid-19 e 182 mortes causadas pela doença em 24 horas, segundo o boletim da situação epidemiológica divulgado neste domingo (9) pelo Ministério da Saúde.

Com os novos diagnósticos de covid-19 confirmados, o total de pessoas contaminadas desde o início da pandemia chegou a 21.575.820.

Ainda há 295.951 casos em acompanhamento. O nome é dado a casos ativos de pessoas que tiveram o diagnóstico confirmado e estão sendo atendidas por equipes de saúde ou se recuperando em casa.

Existem 3.152 mortes por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em investigação. Isso porque em muitos casos a análise sobre a causa continua mesmo após o óbito.

Com os novos óbitos, a soma de pessoas que perderam a vida para a doença alcançou 601.011.

Segundo o boletim, 20.678.858 pessoas se recuperaram da doença.

Estados

No topo do ranking de mortes por estado estão São Paulo (150.758), Rio de Janeiro (67.175), Minas Gerais (54.996), Paraná (39.540) e Rio Grande do Sul (35.045). Os que menos registraram mortes foram Acre (1.840), Amapá (1.986), Roraima (2.006), Tocantins (3.809) – que não enviou os dados neste domingo – e Sergipe (6.017).

Vacinação

Os dados mais recentes do Ministério da Saúde mostram que mais de 249 milhões de doses da vacina contra a covid-19 foram aplicadas em todo o Brasil, sendo 149,7 milhões como primeira dose e 99,3 milhões como segunda dose (ou dose única). Segundo a pasta, foram distribuídas 310, 49 milhões de doses da vacina contra a covid-19 para todo o país.