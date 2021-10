E-book com participação de pesquisadores da Unesp de Botucatu aborda natureza ambiental e socioambiental

A obra traz diversos temas relacionados ao ecossistema urbano

Da Redação

Já está disponível para download gratuito o e-book “Verde Urbano”, o primeiro da série “Eu, meio ambiente e você”, que busca popularizar temas científicos, especialmente os de natureza ambiental e socioambiental.

A iniciativa do lançamento da série de e-books é dos biólogos e pesquisadores Maurício Lamano Ferreira (UNASP), Alessandro Zabotto (Mestre em Agronomia – Energia na Agricultura e Doutorando pelo mesmo programa na Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da UNESP) e Fernando Periotto (UFSCar), os também organizadores de “Verde Urbano”.

Além de Zabotto, a FCA/Unesp marca presença no livro com as participações dos professores Iraê Amaral Guerrini e Renata Cristina Batista Fonseca, do pós-graduando Pedro Nalesso (PPG Ciência Florestal) e da pós-doutoranda Cristiane de Pieri.

O e-book conta com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), agências líderes para a Década de Restauração de Ecossistemas.

A obra traz diversos temas relacionados ao ecossistema urbano, como por exemplo, a biodiversidade das cidades, o plantio e manejo de arvores, regulação do clima e ciclo hidrológico, sequestro e estoque de carbono e benefícios à saúde física e mental, além dos aspectos cênicos da ornamentação de ruas e avenidas que hospedam milhares de pessoas em nossas cidades.

Com escrita leve e didática, a publicação tem como público-alvo pessoas em geral que convivem predominantemente nas cidades, crianças, adolescentes, adultos, idosos que plantam e cuidam de árvores em seus quintais, contemplam a natureza urbana, frequentam parques e praças públicas e zelam pela natureza.

O e-book tem capa do laureado fotógrafo Sebastião Salgado, e colaboradores especialistas em suas áreas, que escreveram textos simples, de fácil compreensão, de forma que este material possa alcançar facilmente o “grande público”, popularizando a ciência, levando conhecimento para os que não tem pouco acesso e difundindo a construção de um mundo melhor.

O download gratuito pode ser feito aqui.