Embraer formaliza venda de 100 aeronaves a empresa norte-americana

Acordo prevê que a NetJets começará a receber a nova encomenda no segundo trimestre de 2023

Da Redação

Depois de entregar com sucesso mais de 100 jatos executivos Phenom 300 – uma das aeronaves mais requisitadas pelos clientes da NetJets – a Embraer e a NetJets assinaram um acordo para até 100 aeronaves adicionais, totalizando mais de US$ 1,2 bilhão. O acordo prevê que a NetJets começará a receber o modelo Phenom 300E da nova encomenda no segundo trimestre de 2023, para operação nos Estados Unidos e Europa.

O primeiro acordo de compra da NetJets, assinado em 2010, contemplou 50 pedidos firmes para os jatos executivos Phenom 300, mais opções de até 75 aeronaves adicionais. Com este novo pedido, que inclui um abrangente contrato de serviços, a NetJets não apenas reforça seu compromisso em criar uma experiência aprimorada para o cliente, à medida que a demanda por aviação privada continua a crescer, mas também sua confiança no inovador portfólio da Embraer para oferecer a experiência perfeita a seus clientes.

“Estamos contentes por termos assinado este acordo significativo com a NetJets, um parceiro estratégico que tem sido parte importante do sucesso da Embraer por mais de uma década”, disse Michael Amalfitano, Presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva. “A NetJets é uma empresa reconhecida mundialmente pela excelência de suas operações e por proporcionar uma excelente experiência ao usuário, portanto, a continuidade deste acordo é uma confirmação à qualidade de nosso produto e aos padrões de desempenho, tecnologia, conforto e suporte. A Embraer e a NetJets compartilham a mesma visão para a aviação executiva, tornando a série Phenom 300 – o jato da categoria leve mais vendido por nove anos consecutivos – uma excelente escolha”.

“Há anos, o Embraer Phenom 300 é uma parte essencial da frota da NetJets. Com este pedido do Phenom 300E, continuamos a oferecer aos nossos proprietários as experiências de viagem excepcionais que eles esperam, e reforçamos a nossa parceria com a Embraer”, disse Doug Henneberry, Vice-Presidente Executivo de Gestão de Frota de Aeronaves da NetJets.