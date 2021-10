Sabesp terá mudanças em atendimento ao público no feriado

Funcionamento ocorrerá em situações de emergência

Da Redação

Devido ao feriado de 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, a Sabesp terá esquema diferenciado de funcionamento.

Para serviços emergenciais, a Central de Atendimento Telefônico (195 para Região Metropolitana de São Paulo e Região Bragantina; 195 ou 0800 055 0195 para demais cidades do interior e litoral) funciona 24 horas.

O acesso a serviços comerciais (telefone unificado 0800 055 0195) encontra-se indisponível até 12/10 devido à implantação do novo sistema comercial da Companhia, que vai trazer melhorias e mais funcionalidade ao atendimento de clientes. A indisponibilidade se estende à Agência Virtual e ao Sabesp Fácil no site www.sabesp.com.br e também ao atendimento online e às agências, inclusive as do Poupatempo.

A Ouvidoria (0800 055 0565) não terá atendimento na segunda-feira (11/10) e no feriado do dia 12. O expediente volta ao normal na quarta-feira das 8 às 18h. A Sabesp Soluções Ambientais (0800 771 2482) não terá atendimento no feriado, mas estará disponível na segunda-feira, 11/10, das 8h às 18h