Botucatu tem dupla derrota em rodada do final de semana da Liga Regional de Vôlei

A Associação Polo Cuesta de Voleibol de Botucatu (APCV) teve rodada dupla neste final de semana pela Liga Regional de Sorocaba, garantindo a classificação para a próxima fase do torneio.

No sábado, 9 de outubro, viajou até Itu e foi derrotada por 3 sets a 1, com parciais de 19×25, 16×25, 30×28 e 19×25. No Domingo dia 10 jogou em casa contra Taquarituba, líder do grupo e sofreu sua segunda derrota na competição por 3 sets a 0, com parciais de 22×25, 15×25 e 20×25.

Mesmo com os resultados do final de semana a equipe botucatuense continua em segundo no grupo, com vaga garantida para a próxima fase da competição. O último jogo será contra Taquarituba no dia 23 de outubro.