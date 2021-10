Novo posto de saúde no Residencial Maria Luiza é entregue à população

Unidade atuará também com o atendimento a domicílio de aproximadamente 2.200 casas

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu inaugurou nesta quarta-feira, 13, a Unidade de Saúde da Família do Residencial Maria Luiza. A nova Unidade de Saúde da Família fica na Rua Cinira da Costa Barbosa, s/n, no Residencial Maria Luiza.

Além do atendimento presencial, a Unidade atuará também com o atendimento a domicílio de aproximadamente 2.200 casas dos bairros Maria Luiza, Santa Maria, Jardim do Bosque 1 e 2, Residencial Paratodos e Jardim Santa Mônica.

O novo prédio possui como estrutura recepção, sala de espera ampla e arejada, sala de acolhimento, sala de vacina, sala de inalação, sala de agentes comunitários, sala de emergência, sala de expurgo, sala de curativo, sala de dispensação de medicamentos, sala de armazenamento de medicamentos, sala de medicação e pós consulta, sala de administração, sala de almoxarifado, sala de grupo/reuniões, sala de coleta de exames, sala de escovação, 7 consultórios médicos e de enfermagem , 2 consultórios de odontologia, 2 consultórios de ginecologia, além de banheiros feminino e masculino adaptados para deficientes físicos e fraldário.

“Este equipamento foi construído para oferecer mais qualidade e humanização ao atendimento de milhares de botucatuenses que moram nessa região. É muito legal perceber o desenvolvimento chegando a todos os bairros da Cidade, em especial nesta região Sul, que já recebeu uma escola de tempo integral, está com outra sendo finalizada, além da duplicação da Rodovia Gastão Dal Farra, que levou mais segurança a pedestres e motoristas”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

A cerimônia de inauguração ocorreu às 9 horas da manhã desta quarta-feira, 13, na Unidade, e contou também com a presença do Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro, do Presidente da Câmara dos Vereadores, Rodrigo Palhinha, dos filhos do Dr. Theophilo Roque de Abreu Alvarenga, que dá nome a Unidade, Marcos e Sônia Carvalho Alvarenga, além da equipe técnica que já atua na unidade a partir desta quarta, e integrantes da Secretaria de Saúde.

Dr. Theophilo Roque de Abreu Alvarenga

Dr. Theophilo Roque de Abreu Alvarenga nasceu em São Paulo no dia 20 de novembro de 1925, filho do Reverendo e Professor Antônio Corrêa Rangel de Alvarenga e de Jocelyna de Abreu Alvarenga.

Mudou-se para Botucatu ainda criança, onde estudou na Escola Americana, no Grupo Cardoso de Almeida, no Grupo Escolar Raphael de Moura Campos e na Escola Normal. Anos depois, em 1944, formou-se professor primário pelo Curso de Professores.

No ano de 1945 mudou-se com a sua família para Bauru disposto a fazer Medicina, cursou 2 anos de Curso Colegial naquela cidade, enquanto trabalhava como escriturário na antiga estrada de Ferro Noroeste do Brasil.

Esforçado e batalhador, sempre buscou conquistar seus sonhos. Juntou dinheiro para mudar-se para Curitiba/PR, onde prestou vestibular e ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná.

Lecionou no primeiro ano de Ciências no Colégio Novo Ateneu, do segundo ao sexto ano foi auxiliar de cirurgia no serviço de cirurgia de tórax no Hospital São Francisco. Formou-se com êxito no ano de 1952.

No ano de 1953 começou a trabalhar como médico residente no Hospital Evangélico de Dourados, no estado do Mato Grosso, onde só haviam dois médicos para atender toda a cidade. Uma vez por semana dava assistência na Missão Evangélica, entre os índios Caiuás.

Em 1954 trabalhou no Pronto Socorro da cidade de Bauru e, em 1955, foi convidado pelo Prefeito de Ibirá para suprir a falta de médicos, trabalhou nesta cidade durante 6 anos, onde ingressou no Departamento Estadual da Criança.

Como reconhecimento profissional, foi transferido para Botucatu, após 18 anos de ausência, para organizar o primeiro serviço pré-natal no município, realizando exames mensais e fazendo o controle de peso de gestantes, além de auxiliar em programas de vacinação preventiva e alimentação complementar.

No final de 1955 casou-se com a senhora Edméa Carvalho de Abreu, com quem teve quatro filhos: Sonia Carvalho Alvarenga de Souza Nogueira, Selma Carvalho Alvarenga de Oliveira, Marcos Carvalho de Abreu Alvarenga e Silvia de Carvalho Alvarenga.

Em Botucatu assumiu a enfermaria de indigentes da Misericórdia Botucatuense junto com as irmãs da Consolata e atendia pacientes de toda a região antes mesmo da criação da Faculdade de Medicina.

Durante oito anos foi vice-presidente e, por quatro anos, presidente regional da Associação Paulista de Medicina.

Foi o primeiro médico a ocupar a Casa do Médico e durante a sua gestão foi instalada a Unimed, na qual foi o primeiro vice-presidente. Também foi médico do corpo clínico da Misericórdia Botucatuense e do Hospital Regional Sorocabana.

No início da Faculdade de Medicina foi médico assistente, voluntário da cadeira de Ginecologia e Obstetrícia.

Em 1964 ingressou no Rotary Club de Botucatu, sendo duas vezes presidente e três vezes primeiro secretário. Ocupou por cerca de dez anos o serviço de intercambio de jovens do Rotary Club, mandando para os Estados Unidos e Canadá muitos jovens.

Querido por todos, pai, marido e médico excelente, educou os filhos com honra, dignidade e respeito ao próximo, atendia seus pacientes com profissionalismo e respeito. Ao todo, em sua carreira, realizou mais de 17 mil partos.

Dr. Theophilo faleceu em 26 de agosto de 2012, deixando vazio o coração de familiares e amigos, por quem é lembrado como uma pessoa exemplar e que amava o que fazia.