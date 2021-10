Projetos inovadores para setores de serviços básicos serão premiados em hackathon

Competição recebe inscrições de estudantes de graduação até o dia 31

Da Agência Educa Mais Brasil

Projetos de estudantes com foco em inovação na área de infraestrutura serão premiados na edição de 2021 do Hackathon Star. Podem participar alunos de graduação e do ensino técnico de instituições públicas ou privadas de ensino de todo o Brasil. A competição tem como objetivo estimular ideias que tragam soluções inteligentes para os setores de água, energia e gás. As inscrições seguem abertas até o dia 31 de outubro.

O evento será realizado em sua maior parte de forma online, sendo assim os inscritos poderão participar de suas residências ou de qualquer outro lugar que desejarem desde que haja acesso à internet. A competição inclui ainda etapas presenciais, sendo de responsabilidade dos participantes o deslocamento. Maiores informações podem ser consultadas no edital de seleção.

O hackathon será transmitido pela EPTV, afiliada da Globo na região de Campinas e São Carlos. Sob a luz da temática “como tornar a cidade mais smart?”, serão escolhidos os projetos que terão suas ideias mentoradas por Henrique Costa, membro conselheiro do InverGroup, holding de infraestrutura e utilities, e um time de especialistas que será anunciado no início do show. As inscrições podem ser feitas clicando aqui.

Na programação hackathon, os competidores participarão de atividades variadas, como palestras, dinâmicas e desafios eliminatórios, tendo ao fim a possibilidade de apresentar seus projetos para grandes empresários do mercado (denominados mentores).

As cinco equipes vencedoras do programa serão incubadas por 1 ano na Start Inver, incubadora do InverGroup, e receberão um investimento a ser definido. Além disso, o primeiro colocado receberá uma premiação de R$ 10 mil reais. A realização busca exemplares que tenham potencial para serem lançados no mercado de inovação.

Os critérios de avaliação para os prêmios terão como base o grau de inovação, o impacto das propostas quanto aos parâmetros de ESG (Ambiente, Social e Governança) e a engenharia frugal — ou seja, serão consideradas as propostas que visam reduzir os custos e os recursos não essenciais do desenvolvimento de bens duráveis. A premiação está prevista para acontecer no dia 05 de fevereiro de 2022.