Sebrae-SP lança cursos para produtor rural fazer via WhatsApp

Os produtores rurais em busca de capacitação para melhorar a gestão da propriedade podem se inscrever nos três novos cursos do Sebrae-SP lançados para o setor do agronegócio. A capacitação é feita como se fosse uma conversa via WhatsApp e as inscrições são gratuitas. A ação tem o apoio da Faesp/Senar e Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Wilson Poit, a entidade já conta com 26 temas no portfólio de capacitações via WhatsApp e segue investindo em novos conteúdos. “Os cursos foram formatados de acordo com as necessidades dos pequenos produtores e produtoras que conseguirão aproveitar oportunidades de maneira conveniente e melhorarem ainda mais seus negócios como proprietários rurais. O Sebrae está inovando na forma de oferecer esse conteúdo alinhado com o movimento crescente do uso do WhatsApp”, destaca Poit.

“Com este novo pacote de soluções vamos avançar ainda mais na integração do produtor e empreendedor rural ao mundo cada vez mais digital, conectando-os às tendências e aos novos conhecimentos necessários para aumentar sua rentabilidade e competitividade. Uma experiência única, a poucos cliques, fácil e rápido”, diz Tirso Meirelles, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-SP e vice-presidente do sistema Faesp/Senar-SP.

Os novos cursos disponíveis são: Formalização da propriedade rural: por onde começar, Associativismo e cooperativismo: a união faz a força e A gestão da propriedade rural por um novo ponto de vista. Todos os cursos têm carga horária de duas horas. De acordo com a interação, os produtores e produtoras rurais receberão as orientações por meio de vídeos, podcasts, imagens e e-books.

Os participantes terão até 15 dias para terminar cada capacitação e podem organizar seus horários para fazer o curso de acordo com a sua disponibilidade de tempo e preferência de temas, além de emitir o certificado após a conclusão. A interação é toda automatizada, sem interação com um consultor do Sebrae, por meio de perguntas e respostas pré-definidas. A inscrição para os cursos pode ser feita nos links abaixo:

Sobre os cursos

Formalização da propriedade rural: por onde começar

Ensina os primeiros passos e apresenta a DAP (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar).

Associativismo e cooperativismo: a união faz a força

Aborda a importância do trabalho em conjunto na agricultura familiar, estabelecendo e mantendo relações de parceria, gerando novas possibilidades de atuação no mercado.

A gestão da propriedade rural por um novo ponto de vista

Apresenta como um empreendedor ou uma empreendedora de negócios rurais pode identificar seus clientes e atuar na gestão de sua da propriedade para aumentar o lucro familiar.