Técnicos de Avaré visitam unidade da rede Luxy Montoro, em Botucatu

Demandas são encaminhadas pelas unidades de Saúde mediante avaliação da própria Instituição

Representantes da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SMDPD) de Avaré estiveram no último dia 5 no Instituto de Medicina Física e Reabilitação da Rede Lucy Montoro de Botucatu.

A proposta da visita realizada a convite da unidade foi conhecer o espaço onde os usuários da SMDPD são reabilitados, além de fortalecer o vínculo entre as instituições.

A responsável técnica da pasta Josana Carlos e a assistente social Janaína Faria foram recebidas pela médica Mirela Taba Fuzisaki, coordenadora da unidade.

Criada pelo Governo do Estado de São Paulo, a Rede de Reabilitação Lucy Montoro tem como objetivo proporcionar o mais avançado tratamento para pacientes com deficiências físicas incapacitantes, motoras e sensório-motoras.

Avaré é conveniada à Rede Lucy Montoro por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Santa Casa de Misericórdia. As demandas são encaminhadas pelas unidades de Saúde mediante avaliação da própria Instituição.

A Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência fica na Rua Ceará, nº 1393. O telefone é o (14) 3732-8844.