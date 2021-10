Deputado Fernando Cury se reúne com 60 entidades assistenciais e hospitais da região de Botucatu

Parlamentar botucatuense destinou a essas entidades mais de R$ 13,5 milhões em recursos

Da Redação

Na noite da quarta-feira, 13 de outubro, o deputado estadual Fernando Cury se reuniu com mais de 140 pessoas, representantes de 60 entidades assistenciais e hospitais da região de Botucatu, que foram cumprimentá-lo pela retomada do mandato parlamentar e tratar sobre as emendas para o ano de 2022.

O encontro marcou o retorno de Cury, após afastamento de seis meses. Ele, que já destinou a essas entidades mais de R$ 13,5 milhões em recursos, tanto por meio de emendas parlamentares como através do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONDECA, afirma que “é muito bom estar de volta e poder dar continuidade ao trabalho na área do Desenvolvimento Social e da Saúde”.

Sueli Tamelini, ex-diretora da Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS) de Botucatu e vice-presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente (CMDCA), abriu o encontro, agradecendo ao deputado pela parceria com a Assistência Social e comentando sobre a importância de seu retorno. “As pessoas conhecem a índole do Fernando. Ele é uma pessoa do bem, que ajuda a quem precisa, que está sempre preocupado com os mais necessitados. E fez muita falta para as entidades durante esse período”, acrescentou.

O médico do Hospital da Casa Pia São Vicente de Paulo, de São Manuel, Dr. Kandir Dinhane, falou da importância dos recursos para custeio e do quanto o deputado colaborou com o tratamento dos pacientes.

Fernando Cury falou sobre os projetos para o seu retorno e explicou ao público sobre as tratativas dos pedidos de emenda parlamentar, bem como a situação das emendas aprovadas. O deputado, que tem o Desenvolvimento Social e a Saúde como dois dos principais pilares do seu trabalho, alertou sobre os prazos para as solicitações de recursos para o ano de 2022 e colocou-se, junto à sua equipe, à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e ajudar na elaboração das propostas.

Ainda marcaram presença o diretor técnico regional da DRADS de Botucatu, Alcides Carvalho, e a diretora do Núcleo de Convênios da DRADS, Cristina Valéria Vernini.