Google tem 6,5 mil vagas para curso no Programa Minha Chance

Curso de qualificação é 100% gratuito

Da Redação

Computação em nuvem, infraestrutura e segurança de redes, Machine Learning e Inteligência Artificial. Quem se interessa por essas áreas terá a oportunidade de se inscrever no Google Journey Minha Chance, curso de qualificação 100% gratuito. As aulas são oferecidas pelo Programa Minha Chance, parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE) e Centro Paula Souza (CPS) com a Google.

Podem se inscrever Estudantes de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais e outros interessados com idade mínima de 14 anos completos. Uma oportunidade para se especializar na área de Tecnologia da Informação (TI) que, hoje, no Brasil, tem milhares de postos de trabalho ociosos por falta de profissionais qualificados. Para se inscrever, basta acessar o link.

O anúncio da abertura das vagas foi feito na noite desta quarta-feira (13), durante uma live.“Com essa parceria, a gente vai proporcionar aos nossos jovens, o acesso a oportunidades de emprego, empreendedorismo e renda e a chance de construir uma carreira promissora na área de tecnologia”, afirmou a secretária executiva da SDE, Marina Bragante.

A vice-diretora-superintendente do CPS, Emilena Lorenzon Bianco, destacou a importância dessa nova oportunidade para os estudantes das Etecs e Fatecs. “Esse curso com a Google é fundamental para abrilhantar ainda mais o currículo dos nossos alunos em complemento à sua formação”, disse.

Já o gerente do Programa de Aprendizado da Google, Patrick McDermott, enfatizou a grande demanda das empresas por profissionais capacitados na tecnologia de computação em nuvem. “Hoje, a grande maioria das empresas sente que a falta de profissionais capacitados é um fator limitante para o seu crescimento.”

“Quem faz esse curso está apto a ocupar uma vaga de iniciante em uma empresa de TI ou uma vaga de interlocutor técnico em uma empresa de qualquer outro ramo de negócios”, explica o coordenador do Programa Minha Chance no Centro Paula Souza (CPS), Antonio Celso Duarte.

Todos os candidatos inscritos ganham um curso preparatório da Google, de seis horas, que começa logo após o fim das inscrições, com prazo para realizar em uma semana. Concluir essa etapa é importante para assistir às aulas do curso principal, que terão início em 8 de novembro e vão até 19 de dezembro. O conteúdo é ministrado por professores do CPS e especialistas de mercado. Ao final da capacitação, os melhores participantes receberão, gratuitamente, acesso à plataforma de curso avançado da Google.

É possível se candidatar até o dia 22 de outubro, pela internet.

Minha Chance

O Programa Minha Chance é uma parceria da SDE com o CPS, que visa capacitar estudantes de Etecs e Fatecs, além da comunidade, em colaboração com a iniciativa privada. O objetivo é estimular a geração de emprego e de renda. Os cursos, elaborados em parceria com as empresas privadas e o setor produtivo, têm a vantagem de direcionar as vagas a profissionais com boa formação. As empresas interessadas podem se cadastrar pelo site minhachance.sp.gov.br.