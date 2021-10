SP tem menos de 4 mil internados por Covid-19 pela primeira vez após 557 dias acima do nível

Taxas de ocupação dos leitos de UTI estão em 28,8% no estado

Da Redação

O Estado de São Paulo registra nessa quinta-feira (14) menos de 4 mil pessoas internadas por Covid-19, após 557 dias acima deste patamar. Hoje, são 3.976 pacientes hospitalizados, sendo 1.977 em UTIs e 1.999 em leitos clínicos.

O número global de internados, foi quase oito vezes maior no pico da segunda onda, quando chegou a ultrapassar 31 mil pacientes hospitalizados com a doença.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI também estão entre as menores da história da pandemia, com 28,8% no estado e 36,1% na Grande São Paulo.

No decorrer da pandemia, até o momento, houve 4.386.346 casos, dos quais 4.209.993 já estão recuperados, incluindo 452.739 que foram internados e receberam alta hospitalar. Houve também 150.938 óbitos.

O detalhamento dos dados da pandemia está disponível no site www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.