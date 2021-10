Aulas presenciais serão obrigatórias em Avaré a partir de 3 de novembro

Escolas atenderão 100% dos alunos, sem o distanciamento de 1 metro

Da Redação

A Rede Municipal de Ensino pretende restabelecer as aulas presenciais obrigatórias a partir de 3 de novembro.

A informação é da Secretaria Municipal de Educação. A medida segue a determinação do Governo Estadual.

Com isso, as escolas municipais voltarão a atender 100% dos alunos, sem o distanciamento de 1 metro, conforme determina o Estado de São Paulo. A Rede Estadual de Ensino adota as novas regras já a partir de segunda-feira, 18 de outubro.

A Educação ressalta, no entanto, que as unidades escolares vão continuar adotando protocolos de segurança como uso de máscara e álcool em gel.

Até 29 de outubro, a Rede Municipal de Ensino segue apenas com 50% da capacidade, sem presença obrigatória e com atendimento ao público conforme a capacidade física do prédio.