Projeto pretende desenvolver autonomia de pessoas com cegueira

Objetivo é desenvolver a autonomia e a independência

Da Redação

A Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SMDPD), por meio da Biblioteca Braille Jairo Amorim, deu início ao processo de avaliação de pessoas com cegueira a partir de 6 anos para o projeto de Orientação e Mobilidade, inédito no município.

Trata-se do processo que permite à pessoa cega deslocar-se com segurança, eficiência e conforto, através da utilização dos sentidos remanescentes.

Objetivo é desenvolver a autonomia e a independência, assegurando a inclusão na sociedade por meio de técnicas como o uso da bengala, o ato de subir e descer escadas e o uso de transporte público, entre outras metodologias.

As atividades terão início em fevereiro de 2022. “As atividades de Orientação e Mobilidade já eram oferecidas aos avareenses em Botucatu. Agora, para maior comodidade dos munícipes, será oferecido pela SMDPD”, explica a pasta.

Interessados devem procurar a Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O endereço é Rua Ceará, nº 1393. O telefone é o (14) 3732-8844.