Com volta da torcida, AAB goleia e sobe para 9º na Liga Paulista de Futsal

Veterana passa a ter 15 pontos conquistados em 11 jogos

Da Redação

Incentivada pelo retorno da torcida após um ano e meio, a Associação Atlética Botucatuense (AAB) fez uma de suas melhores pela Liga Paulista de Futsal na noite desta sexta-feira, 15 de outubro, e goleou por 4 a 1 o Taubaté Futsal, um dos líderes da competição.

Marcaram pelos donos da casa Eri (2), Dylan e Victor Hugo que se isolou na artilharia da competição com 13 gols. Com a vitória, a Botucatuense subiu uma posição, e agora é a 9ª colocada na competição com 15 pontos em 11 jogos. O Taubaté Futsal permaneceu na 3ª posição, com 23 pontos em 11 jogos.

O próximo compromisso da Veterana na LPF será na sexta, 22 de outubro, no Ginásio de Esportes Osvaldão, em Gavião Peixoto, às 19 horas, contra a Uniara Fundesport.