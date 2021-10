Cury discute novos recursos para o HC e redução de imposto para empresas de Botucatu

Secretário já garantiu um aumento de R$ 8 milhões nos recursos até o final deste ano

Da Redação

O deputado estadual Fernando Cury se reuniu na sexta-feira, com o secretário-chefe da Casa Civil do estado de São Paulo, Cauê Macris, no Palácio dos Bandeirantes, para tratar de diversas demandas para a região de Botucatu.

Um dos pontos mais importantes da reunião foi o direcionamento de novos recursos para o complexo do Hospital das Clínicas de Botucatu (Rubião Júnior). O secretário já garantiu um aumento de R$ 8 milhões nos recursos até o final deste ano e a ideia, agora, é conquistar mais R$ 30 milhões, ainda em 2021, para que o HC faça frente às despesas vinculadas ao Hospital Estadual e o SARAD – Serviço de Atenção e Referência em Álcool e Drogas.

Foi discutida a possibilidade da incorporação de R$ 45 milhões ao orçamento do estado, de forma permanente, a partir de 2022, que possam fortalecer o complexo do HC para que o Hospital Estadual funcione em sua capacidade total, principalmente no que diz respeito à realização de cirurgias eletivas.

Para a aprovação desses R$ 45 milhões, será proposta uma emenda ao orçamento do estado que já está em discussão na Assembleia Legislativa de São Paulo.

O parlamentar também tratou da redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para as empresas de encarroçamento de ônibus que estão localizadas em Botucatu (Caio Induscar e Irizar Brasil). A concorrência com as encarroçadoras de outros estados, por causa do alto valor do imposto, prejudica a competitividade das empresas do estado de São Paulo no mercado nacional.