Homem de 31 anos morre após colidir moto contra ônibus em Rubião Júnior

Acidente foi no cruzamento das ruas José Batista e Expedicionário Orlando Pesavento

Da Redação

Colisão entre uma moto e ônibus resultou na morte de um homem de 31 anos, em Rubião Júnior, na noite desta sexta-feira (15). O fato ocorreu no cruzamento das ruas José Batista e Expedicionário Orlando Pesavento, tendo como vítima Rogério Alexandre da Silva.

Consta em boletim de ocorrência que Silva trafegava pela região quando colidiu na lateral do ônibus, do sistema de transporte coletivo. Após a batida, Rogério foi ao chão com ferimentos graves. Populares acionaram o SAMU que levou a vítima ao Pronto Socorro Adulto. No entanto, Silva não resistiu aos ferimentos.

A Polícia investiga o caso ja que a moto foi retirada do local do acidente poucos minutos após a colisão. Não se sabe modelo ou mesmo se o veículo era de propriedade da vítima.

Silva será sepultado às 16 horas deste sábado, 16 de outubro.