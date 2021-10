Orçamento 2022 chega com deficit de R$ 49,6 bilhões

Receitas somam R$ 4.619,67 trilhões

O texto enviado pelo Executivo prevê uma receita bruta de R$ 4,619 trilhões, o equivalente a 49% do PIB, um acréscimo de R$ 390,76 bilhões em relação ao previsto para 2021. Outros R$ 96,5 bilhões virão das estatais.

A estimativa para a receita primária bruta no PLOA 2022 é de R$ 1,959 trilhão, o que representa crescimento de R$ 142,5 bilhões, ou 7,8%, em relação às últimas estimativas para 2021. Esse percentual é superior à média de 3,4% de crescimento da arrecadação no período 2014- 2020 e à projeção de 3,5% para o IPCA.

A receita líquida deve ficar em R$ 1,597 trilhão, ou 17% do PIB, um aumento de 8,2% em relação ao previsto para este ano. A receita líquida é calculada como a receita bruta menos as transferências obrigatórias para estados e municípios, estimada em R$ 361,8 bilhões em 2022. Faz parte desse montante a transferência de R$ 4 bilhões para compensar as perdas com o ICMS sobre as exportações definida pela Lei Complementar 176, de 2021, que obrigou a União a repassar aos estados e municípios, no período de 2020 a 2037, R$ 58 bilhões.

Outra fonte de receita, as financeiras, que englobam o refinanciamento da dívida, operações de crédito e a aplicação dos recursos do Tesouro, devem totalizar R$ 2,661 trilhões. Por outro lado, a proposta do Executivo para 2022 não inclui receitas de possíveis privatizações, como a da Eletrobras.