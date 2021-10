Unesp de Botucatu abre concurso para contratar professor substituto e auxiliar de enfermagem

Possíveis dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail rh.fmb@unesp.br

A Faculdade de Medicina da Unesp – Campus de Botucatu/SP, através da Diretoria Técnica Administrativa anuncia a abertura de inscrições para os concursos públicos destinados à contratação de Professor Substituto e para Auxiliar de Enfermagem, na condição de Técnico Administrativo Substituto.

O concurso público de provas e títulos para provimento de uma vaga de professor substituto atenderá o Departamento de Enfermagem. As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente pela Internet, no período de 13 de outubro a 04 de novembro de 2021. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o site https://inscricoes.unesp.br/inscricao/concurso/detalhes-1623. Nesse endereço eletrônico, o edital completo poderá ser consultado.

Poderão inscrever-se graduados em Enfermagem e que tenham, no mínimo o título de Mestre. A qualificação necessária à inscrição para o concurso será demonstrada por estudos, em nível de graduação, na área, subárea do conhecimento à qual se integra a disciplina ou conjunto de disciplinas objeto do concurso.

O salário a ser pago é de R$ 1.331,82, para uma jornada de trabalho de 12 horas semanais, acrescido de benefícios regulamentados internamente. Caso o candidato tenha título superior ao exigido, o salário será correspondente à titulação. Por tratar-se de contratação em caráter emergencial e temporária, ainda que o candidato venha a obter titulação acadêmica superior após a assinatura do contrato, esta não será considerada para fins de aumento salarial. A taxa de inscrição é de R$ 108,00 e o pagamento, através de boleto, pode ser feito em qualquer agência bancária. O concurso constará duas fases: Prova de Títulos: (Peso 2) de caráter classificatório, análise de curriculum vitae documentado e Prova Didática: (Peso 1) de caráter eliminatório.

Outro concurso aberto se destina à contratação de uma função de Auxiliar de Enfermagem, sob regime da CLT, na condição de Técnico-administrativo Substituto. As inscrições deverão ser efetuadas no período até o dia 20 de outubro de 2021, exclusivamente pela internet acessando www.inscricoes.fmb.unesp.br. O valor da taxa é de R$ 56,00.

O contratado atuará em jornada de 40 horas semanais de trabalho, enquanto perdurar o afastamento do servidor a ser substituído, não excedendo o prazo de dois anos. O salário mensal correspondente a R$ 2.798,31, acrescido de benefícios. Para concorrer à vaga, o candidato deverá comprovar conhecimentos específicos adquiridos por meio de curso de qualificação profissional de Auxiliar de Enfermagem, com um mínimo de 1.110 horas/aula, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC.

O concurso constará de Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com duração máxima de três horas e composta de 50 questões de múltipla escolha (15 questões de Língua Portuguesa, 5 questões de Matemática e 30 questões de Conhecimentos Específicos). A convocação para a realização das provas deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial do Estado – DOE – Poder Executivo – Seção I.

Possíveis dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail rh.fmb@unesp.br ou pelos telefones(WhatsApp): (14) 3880-1045; (14) 3880-1048; (14) 3880-1059 ou (14) 3880-1073.